Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen

Mit dem SDAX geht es am Mittag aufwärts.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,21 Prozent fester bei 18 460,94 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,103 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,148 Prozent stärker bei 18 450,38 Punkten in den Handel, nach 18 423,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 18 492,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 409,41 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,732 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 365,64 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, bei 16 917,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 741,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,37 Prozent. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit FRIEDRICH VORWERK (+ 5,34 Prozent auf 68,05 EUR), PVA TePla (+ 4,83 Prozent auf 44,70 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,46 Prozent auf 7,91 EUR), SMA Solar (+ 2,41 Prozent auf 53,10 EUR) und Nagarro SE (+ 2,19 Prozent auf 36,38 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Fielmann (-3,01 Prozent auf 43,55 EUR), EVOTEC SE (-1,96 Prozent auf 4,61 EUR), Befesa (-1,71 Prozent auf 34,55 EUR), grenke (-1,69 Prozent auf 12,78 EUR) und pbb (-1,56 Prozent auf 3,54 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 354 043 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4,183 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,35 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at