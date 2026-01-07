Springer Nature Aktie
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
|SDAX im Blick
|
07.01.2026 15:59:03
Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen
Am Mittwoch tendiert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,00 Prozent stärker bei 17 899,24 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 94,172 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,243 Prozent auf 17 765,86 Punkte an der Kurstafel, nach 17 722,72 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 907,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 760,30 Punkten.
SDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 2,65 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der SDAX mit 16 905,70 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der SDAX 17 354,72 Punkte auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.01.2025, den Wert von 14 008,36 Punkten.
Die Tops und Flops im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 8,34 Prozent auf 6,26 EUR), KSB SE (+ 6,19 Prozent auf 1 030,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,03 Prozent auf 46,32 EUR), Salzgitter (+ 3,63 Prozent auf 45,72 EUR) und Mutares (+ 3,44 Prozent auf 31,60 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Douglas (-2,67 Prozent auf 11,68 EUR), Energiekontor (-2,53 Prozent auf 36,60 EUR), Springer Nature (-2,23 Prozent auf 18,38 EUR), Verve Group (-1,75 Prozent auf 1,80 EUR) und pbb (-1,55 Prozent auf 4,18 EUR) unter Druck.
SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 178 191 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 8,117 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus
Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu Springer Nature
