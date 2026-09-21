Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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SDAX-Marktbericht 21.09.2026 15:58:34

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Der SDAX gewinnt derzeit an Wert.

Am Montag geht es im SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,66 Prozent auf 18 226,21 Punkte aufwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,838 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,420 Prozent auf 18 182,67 Punkte an der Kurstafel, nach 18 106,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 18 134,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 249,07 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 18 564,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 511,25 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 16 942,67 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,02 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 8,10 Prozent auf 13,35 EUR), secunet Security Networks (+ 6,63 Prozent auf 217,00 EUR), Basler (+ 5,42 Prozent auf 23,35 EUR), SMA Solar (+ 3,52 Prozent auf 58,80 EUR) und PATRIZIA SE (+ 3,41 Prozent auf 6,98 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Energiekontor (-3,68 Prozent auf 24,90 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,27 Prozent auf 64,50 EUR), ATOSS Software (-1,94 Prozent auf 91,10 EUR), PNE (-1,82 Prozent auf 7,02 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,22 Prozent auf 29,10 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 448 993 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,220 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,25 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,10 1,69% 1&1 AG
ATOSS Software AG 91,30 -2,04% ATOSS Software AG
Basler AG 23,55 7,05% Basler AG
Carl Zeiss Meditec AG 29,06 -0,41% Carl Zeiss Meditec AG
Energiekontor AG 25,25 -2,32% Energiekontor AG
FRIEDRICH VORWERK 65,05 -2,18% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,25 1,31% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,37 -0,36% Heidelberger Druckmaschinen AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,30 1,18% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 13,60 11,02% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 25,40 -1,17% Mutares
PATRIZIA SE 7,00 4,01% PATRIZIA SE
PNE AG 6,98 -1,97% PNE AG
secunet Security Networks AG 218,00 6,34% secunet Security Networks AG
SMA Solar AG 58,55 3,26% SMA Solar AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 225,13 0,65%

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