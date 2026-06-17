Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain

Der SDAX kommt am Nachmittag nicht vom Fleck.

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,05 Prozent auf 18 433,02 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,103 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,148 Prozent auf 18 450,38 Punkte an der Kurstafel, nach 18 423,12 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18 409,41 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 492,91 Zähler.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,882 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 365,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, lag der SDAX noch bei 16 917,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 741,01 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,21 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 5,19 Prozent auf 67,95 EUR), SMA Solar (+ 4,82 Prozent auf 54,35 EUR), PVA TePla (+ 4,32 Prozent auf 44,48 EUR), SFC Energy (+ 2,93 Prozent auf 22,80 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 2,72 Prozent auf 51,00 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil grenke (-3,38 Prozent auf 12,56 EUR), Fielmann (-3,34 Prozent auf 43,40 EUR), EVOTEC SE (-3,19 Prozent auf 4,55 EUR), Verve Group (-2,61 Prozent auf 1,49 EUR) und Vossloh (-1,43 Prozent auf 65,50 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 475 028 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,183 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at