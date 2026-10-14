Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Zum Handelsschluss stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,86 Prozent auf 18 223,62 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90,633 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,359 Prozent auf 18 132,76 Punkte an der Kurstafel, nach 18 067,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 18 119,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 366,09 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 0,442 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 182,00 Punkten auf. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 18 179,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der SDAX bei 16 998,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,00 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell OHB SE (+ 10,61 Prozent auf 173,00 EUR), EVOTEC SE (+ 6,71 Prozent auf 2,61 EUR), ProCredit (+ 3,78 Prozent auf 9,06 EUR), HelloFresh (+ 3,73 Prozent auf 2,92 EUR) und Douglas (+ 3,72 Prozent auf 7,53 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil PNE (-19,58 Prozent auf 5,71 EUR), ASTA Energy Solutions (-4,15 Prozent auf 55,40 EUR), Energiekontor (-3,52 Prozent auf 23,30 EUR), SMA Solar (-3,20 Prozent auf 60,55 EUR) und Deutsche Euroshop (-2,58 Prozent auf 15,10 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 2 356 377 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4,991 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Grand City Properties-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at