PNE Aktie

PNE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 14.10.2026 17:58:47

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Der SDAX verzeichnete am Abend Kursanstiege.

Zum Handelsschluss stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,86 Prozent auf 18 223,62 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90,633 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,359 Prozent auf 18 132,76 Punkte an der Kurstafel, nach 18 067,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 18 119,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 366,09 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 0,442 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 182,00 Punkten auf. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 18 179,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der SDAX bei 16 998,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,00 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell OHB SE (+ 10,61 Prozent auf 173,00 EUR), EVOTEC SE (+ 6,71 Prozent auf 2,61 EUR), ProCredit (+ 3,78 Prozent auf 9,06 EUR), HelloFresh (+ 3,73 Prozent auf 2,92 EUR) und Douglas (+ 3,72 Prozent auf 7,53 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil PNE (-19,58 Prozent auf 5,71 EUR), ASTA Energy Solutions (-4,15 Prozent auf 55,40 EUR), Energiekontor (-3,52 Prozent auf 23,30 EUR), SMA Solar (-3,20 Prozent auf 60,55 EUR) und Deutsche Euroshop (-2,58 Prozent auf 15,10 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 2 356 377 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4,991 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Grand City Properties-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu PNE AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Grand City Properties S.A.

mehr Analysen
14.10.26 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
07.09.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.09.26 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
20.08.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,35 -0,64% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 52,40 -0,38% ASTA Energy Solutions
Deutsche Euroshop AG 14,86 -0,67% Deutsche Euroshop AG
Douglas AG 7,70 -0,13% Douglas AG
Energiekontor AG 23,05 -0,43% Energiekontor AG
EVOTEC SE 2,52 -0,94% EVOTEC SE
Grand City Properties S.A. 6,86 0,88% Grand City Properties S.A.
HelloFresh 3,06 0,07% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,60 0,00% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 24,45 -1,01% Mutares
OHB SE 172,60 0,12% OHB SE
PNE AG 5,51 -0,90% PNE AG
ProCredit Holding AG & Co.KGaA 8,63 0,00% ProCredit Holding AG & Co.KGaA
SMA Solar AG 57,00 -0,61% SMA Solar AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 953,80 -1,23%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün
An den Märkten in Asien geht es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen