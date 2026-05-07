Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Donnerstag wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Donnerstag bewegte sich der SDAX via XETRA letztendlich 1,31 Prozent fester bei 18 587,61 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 91,150 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,509 Prozent stärker bei 18 441,48 Punkten in den Handel, nach 18 348,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18 441,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 717,19 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 2,99 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 16 533,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 893,72 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, wurde der SDAX mit 16 133,69 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,10 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 717,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit GFT SE (+ 15,79 Prozent auf 22,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,66 Prozent auf 88,50 EUR), PVA TePla (+ 8,13 Prozent auf 40,98 EUR), Siltronic (+ 7,33 Prozent auf 88,60 EUR) und Ottobock (+ 5,76 Prozent auf 62,40 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen EVOTEC SE (-4,79 Prozent auf 5,27 EUR), SFC Energy (-4,38 Prozent auf 18,36 EUR), Springer Nature (-3,35 Prozent auf 20,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,07 Prozent auf 35,36 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-2,69 Prozent auf 1,45 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 830 620 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,037 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,08 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at