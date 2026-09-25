Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Schlussendlich bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent fester bei 18 127,32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 92,929 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,392 Prozent höher bei 18 136,55 Punkten, nach 18 065,71 Punkten am Vortag.

Bei 18 061,31 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 217,32 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,304 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 541,82 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 17 854,48 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Stand von 16 802,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,45 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit ASTA Energy Solutions (+ 6,48 Prozent auf 62,40 EUR), Hypoport SE (+ 6,10 Prozent auf 73,00 EUR), OHB SE (+ 4,92 Prozent auf 179,00 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,27 Prozent auf 23,70 EUR) und NORMA Group SE (+ 3,01 Prozent auf 17,12 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil HelloFresh (-9,83 Prozent auf 2,29 EUR), ATOSS Software (-7,57 Prozent auf 83,00 EUR), Deutsche Euroshop (-2,44 Prozent auf 17,56 EUR), Energiekontor (-2,41 Prozent auf 24,25 EUR) und TeamViewer (-1,76 Prozent auf 6,16 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 597 823 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,238 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at