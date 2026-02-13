Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen

Wie bereits am Vortag richtet sich der SDAX auch am Freitagmorgen in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,02 Prozent höher bei 17 687,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 96,460 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,089 Prozent fester bei 17 699,09 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 683,41 Punkten am Vortag.

Bei 17 625,05 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 17 699,09 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,66 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 13.01.2026, wurde der SDAX auf 18 201,85 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 209,14 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 14 794,69 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,91 Prozent nach oben. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 174,39 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 4,50 Prozent auf 23,68 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,25 Prozent auf 85,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,26 Prozent auf 47,06 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1,77 Prozent auf 14,96 EUR) und Gerresheimer (+ 1,63 Prozent auf 19,34 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Befesa (-2,41 Prozent auf 31,62 EUR), JENOPTIK (-2,07 Prozent auf 26,46 EUR), Siltronic (-2,04 Prozent auf 50,35 EUR), SMA Solar (-1,89 Prozent auf 32,22 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-1,00 Prozent auf 4,74 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die JENOPTIK-Aktie aufweisen. 98 102 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 10,176 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at