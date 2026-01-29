Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,02 Prozent auf 18 323,97 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 98,444 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,262 Prozent auf 18 367,87 Punkte an der Kurstafel, nach 18 319,79 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18 306,75 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 367,87 Zähler.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,175 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 29.12.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 016,55 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 29.10.2025, einen Stand von 16 871,15 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 29.01.2025, den Wert von 14 323,32 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5,58 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 174,39 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit secunet Security Networks (+ 2,13 Prozent auf 216,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,42 Prozent auf 49,96 EUR), Siltronic (+ 1,25 Prozent auf 56,55 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,18 Prozent auf 25,80 EUR) und SMA Solar (+ 1,16 Prozent auf 38,40 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil ATOSS Software (-2,65 Prozent auf 95,50 EUR), PVA TePla (-1,30 Prozent auf 27,26 EUR), Medios (-1,13 Prozent auf 15,82 EUR), Schaeffler (-1,07 Prozent auf 11,08 EUR) und STO SE (-1,01 Prozent auf 118,20 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 474 946 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 11,216 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentaldaten

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

