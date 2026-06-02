Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Anleger in Frankfurt schicken den SDAX heute erneut ins Plus.

Am Dienstag tendiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,96 Prozent fester bei 19 140,67 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 93,407 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,491 Prozent auf 19 052,10 Punkte an der Kurstafel, nach 18 958,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19 052,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19 149,40 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der SDAX mit 17 911,06 Punkten berechnet. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.03.2026, den Stand von 17 865,52 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 02.06.2025, den Wert von 16 648,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,28 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Siltronic (+ 3,92 Prozent auf 102,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,64 Prozent auf 91,20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,09 Prozent auf 180,00 EUR), Wacker Neuson SE (+ 2,80 Prozent auf 19,06 EUR) und PVA TePla (+ 2,70 Prozent auf 41,84 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen FRIEDRICH VORWERK (-2,53 Prozent auf 63,60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,00 Prozent auf 39,30 EUR), TeamViewer (-1,30 Prozent auf 6,47 EUR), Deutsche Euroshop (-1,21 Prozent auf 20,35 EUR) und HelloFresh (-0,85 Prozent auf 4,31 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 88 977 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4,007 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,90 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at