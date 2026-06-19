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WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

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XETRA-Handel im Blick 19.06.2026 15:59:21

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Am Freitag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,61 Prozent höher bei 18 486,60 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 89,741 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,271 Prozent auf 18 423,35 Punkte an der Kurstafel, nach 18 373,62 Punkten am Vortag.

Bei 18 423,35 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 579,36 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,594 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 254,13 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 19.03.2026, einen Stand von 16 377,93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, lag der SDAX bei 16 461,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,52 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,50 Prozent auf 110,40 EUR), SMA Solar (+ 6,69 Prozent auf 59,00 EUR), Energiekontor (+ 4,67 Prozent auf 41,45 EUR), Mutares (+ 4,06 Prozent auf 29,45 EUR) und tonies (+ 3,20 Prozent auf 12,90 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Deutsche Euroshop (-7,50 Prozent auf 18,50 EUR), STO SE (-3,59 Prozent auf 96,80 EUR), 1&1 (-3,42 Prozent auf 21,15 EUR), TeamViewer (-2,70 Prozent auf 5,05 EUR) und pbb (-2,50 Prozent auf 3,51 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 611 563 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,989 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,03 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 20,90 -4,13% 1&1 AG
Deutsche Euroshop AG 18,68 -5,66% Deutsche Euroshop AG
Energiekontor AG 41,00 3,40% Energiekontor AG
Grand City Properties S.A. 9,13 -0,76% Grand City Properties S.A.
HAMBORNER REIT 4,46 -0,56% HAMBORNER REIT
Mutares 29,40 3,52% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,50 -1,91% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
SMA Solar AG 58,55 6,26% SMA Solar AG
STO SE & Co. KGaA 98,50 -1,30% STO SE & Co. KGaA
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 111,50 8,25% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,06 -2,13% TeamViewer
tonies 12,92 3,19% tonies

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 511,25 0,75%

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