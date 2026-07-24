Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus

Um 12:09 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0,71 Prozent auf 18 227,44 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,855 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,145 Prozent tiefer bei 18 072,44 Punkten, nach 18 098,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 072,44 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 230,56 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,031 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 17 963,71 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2026, einen Stand von 17 727,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der SDAX mit 17 898,97 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,02 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 7,07 Prozent auf 74,20 EUR), GFT SE (+ 5,09 Prozent auf 20,85 EUR), MBB SE (+ 4,45) Prozent auf 197,20 EUR), Stabilus SE (+ 3,73 Prozent auf 13,92 EUR) und CEWE Stiftung (+ 3,51 Prozent auf 97,20 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,97 Prozent auf 31,82 EUR), Douglas (-1,27 Prozent auf 7,76 EUR), Eckert Ziegler (-1,19 Prozent auf 13,33 EUR), Dürr (-0,99 Prozent auf 17,98 EUR) und Hypoport SE (-0,82 Prozent auf 84,30 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 193 739 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,619 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at