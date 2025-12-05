ProCredit Aktie

WKN DE: 622340 / ISIN: DE0006223407

<
SDAX-Performance im Blick 05.12.2025 15:59:09

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich nachmittags im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich nachmittags im Plus

Der SDAX macht am fünften Tag der Woche Gewinne.

Um 15:41 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0,95 Prozent auf 16 975,48 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 82,947 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,170 Prozent höher bei 16 845,09 Punkten, nach 16 816,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 836,68 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 986,71 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 2,31 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 092,48 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.09.2025, einen Stand von 16 528,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wurde der SDAX mit 13 934,14 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 22,24 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Alzchem Group (+ 7,28 Prozent auf 144,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,66 Prozent auf 39,40 EUR), NORMA Group SE (+ 3,69) Prozent auf 14,06 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,36 Prozent auf 101,60 EUR) und Schaeffler (+ 3,24 Prozent auf 7,66 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil SCHOTT Pharma (-7,58 Prozent auf 17,08 EUR), Formycon (-2,33 Prozent auf 25,15 EUR), ProCredit (-1,91 Prozent auf 8,20 EUR), Verve Group (-1,67 Prozent auf 1,71 EUR) und Amadeus Fire (-1,61 Prozent auf 42,90 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 947 771 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,628 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,05 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu ProCredit Holding AG & Co.KGaA

Analysen zu ProCredit Holding AG & Co.KGaA

