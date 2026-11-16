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SDAX-Kursentwicklung 16.11.2026 09:28:36

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Am Montagmorgen geht es für den SDAX erneut nach oben.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,14 Prozent höher bei 17 762,66 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 88,502 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,243 Prozent auf 17 780,64 Punkte an der Kurstafel, nach 17 737,60 Punkten am Vortag.

Bei 17 753,19 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 17 780,64 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 198,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der SDAX mit 18 633,51 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, notierte der SDAX bei 16 148,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,34 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19 325,96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 4,88 Prozent auf 77,30 EUR), pbb (+ 2,94 Prozent auf 2,66 EUR), grenke (+ 2,87 Prozent auf 12,20 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 2,04 Prozent auf 35,00 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,63 Prozent auf 15,59 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil secunet Security Networks (-1,81 Prozent auf 195,00 EUR), OHB SE (-1,69 Prozent auf 174,00 EUR), CANCOM SE (-1,69 Prozent auf 20,35 EUR), SGL Carbon SE (-1,55 Prozent auf 4,75 EUR) und Basler (-1,47 Prozent auf 23,45 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. 84 755 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,213 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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1&1 AG 24,55 0,41% 1&1 AG
Basler AG 23,60 -0,21% Basler AG
CANCOM SE 20,30 -1,46% CANCOM SE
Eckert & Ziegler 15,54 2,24% Eckert & Ziegler
FRIEDRICH VORWERK 75,85 3,20% FRIEDRICH VORWERK
grenke AG 12,36 4,92% grenke AG
HAMBORNER REIT 4,06 -0,25% HAMBORNER REIT
init innovation in traffic systems SE 34,05 -2,16% init innovation in traffic systems SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 65,60 0,00% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 28,45 3,08% Mutares
OHB SE 177,80 -0,22% OHB SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 2,70 3,60% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
secunet Security Networks AG 195,00 -2,50% secunet Security Networks AG
SGL Carbon SE 4,73 -1,56% SGL Carbon SE

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