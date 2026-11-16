SDAX
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|SDAX-Kursentwicklung
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16.11.2026 09:28:36
Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,14 Prozent höher bei 17 762,66 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 88,502 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,243 Prozent auf 17 780,64 Punkte an der Kurstafel, nach 17 737,60 Punkten am Vortag.
Bei 17 753,19 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 17 780,64 Punkten den höchsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des SDAX
Vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 198,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der SDAX mit 18 633,51 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, notierte der SDAX bei 16 148,75 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,34 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19 325,96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 4,88 Prozent auf 77,30 EUR), pbb (+ 2,94 Prozent auf 2,66 EUR), grenke (+ 2,87 Prozent auf 12,20 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 2,04 Prozent auf 35,00 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,63 Prozent auf 15,59 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil secunet Security Networks (-1,81 Prozent auf 195,00 EUR), OHB SE (-1,69 Prozent auf 174,00 EUR), CANCOM SE (-1,69 Prozent auf 20,35 EUR), SGL Carbon SE (-1,55 Prozent auf 4,75 EUR) und Basler (-1,47 Prozent auf 23,45 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. 84 755 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,213 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick
In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|24,55
|0,41%
|Basler AG
|23,60
|-0,21%
|CANCOM SE
|20,30
|-1,46%
|Eckert & Ziegler
|15,54
|2,24%
|FRIEDRICH VORWERK
|75,85
|3,20%
|grenke AG
|12,36
|4,92%
|HAMBORNER REIT
|4,06
|-0,25%
|init innovation in traffic systems SE
|34,05
|-2,16%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|65,60
|0,00%
|Mutares
|28,45
|3,08%
|OHB SE
|177,80
|-0,22%
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|2,70
|3,60%
|secunet Security Networks AG
|195,00
|-2,50%
|SGL Carbon SE
|4,73
|-1,56%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|17 875,96
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