Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX im Aufwind

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 1,03 Prozent stärker bei 18 112,37 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 86,269 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,506 Prozent stärker bei 18 017,69 Punkten in den Handel, nach 17 927,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 113,63 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 951,00 Zählern.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 19 192,97 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 389,79 Punkten gehandelt. Der SDAX bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 17 563,21 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4,36 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 5,92 Prozent auf 59,90 EUR), Mutares (+ 3,84 Prozent auf 28,40 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,69 Prozent auf 67,40 EUR), SFC Energy (+ 3,50 Prozent auf 20,70 EUR) und Jungheinrich (+ 3,21 Prozent auf 23,14 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil ATOSS Software (-2,32 Prozent auf 67,40 EUR), HelloFresh (-1,97 Prozent auf 3,93 EUR), 1&1 (-1,52 Prozent auf 19,38 EUR), Basler (-1,24 Prozent auf 27,80 EUR) und Südzucker (-1,14 Prozent auf 10,44 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 242 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,783 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,09 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at