Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX legt letztendlich zu

Für den SDAX ging es am Dienstagabend aufwärts.

Der SDAX legte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,64 Prozent auf 18 555,58 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 94,317 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,478 Prozent auf 18 525,48 Punkte an der Kurstafel, nach 18 437,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18 675,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 493,87 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 18 229,28 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 18 871,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 177,16 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,91 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15 733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Dermapharm (+ 5,53 Prozent auf 42,00 EUR), Energiekontor (+ 4,68 Prozent auf 26,85 EUR), tonies (+ 3,21 Prozent auf 11,58 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,06 Prozent auf 21,90 EUR) und Jungheinrich (+ 2,63 Prozent auf 24,96 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil OHB SE (-4,14 Prozent auf 192,20 EUR), ASTA Energy Solutions (-3,58 Prozent auf 53,80 EUR), Vincorion (-1,65 Prozent auf 20,80 EUR), STO SE (-1,46 Prozent auf 94,30 EUR) und Südzucker (-1,41 Prozent auf 12,56 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 089 610 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,589 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at