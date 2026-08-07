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XETRA-Handel im Fokus 07.08.2026 17:58:38

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich in Grün

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich in Grün

Der SDAX verzeichnete am Freitagabend Kursanstiege.

Am Freitag notierte der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,59 Prozent fester bei 18 674,34 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 89,718 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,258 Prozent auf 18 612,78 Punkte an der Kurstafel, nach 18 564,81 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 18 725,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 600,57 Punkten lag.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wurde der SDAX auf 18 148,27 Punkte taxiert. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 07.05.2026, einen Wert von 18 588,20 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Stand von 17 293,38 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,60 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Südzucker (+ 3,67 Prozent auf 11,30 EUR), Stabilus SE (+ 3,62 Prozent auf 17,18 EUR), Hypoport SE (+ 2,87 Prozent auf 87,80 EUR), ATOSS Software (+ 2,77 Prozent auf 89,10 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2,74 Prozent auf 22,50 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen GFT SE (-5,21 Prozent auf 23,65 EUR), INDUS (-3,11 Prozent auf 31,20 EUR), ASTA Energy Solutions (-2,82 Prozent auf 55,20 EUR), Shelly (-1,22 Prozent auf 64,60 EUR) und KSB SE (-1,22 Prozent auf 894,00 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 260 199 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,759 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,36 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ASTA Energy Solutions 54,40 -3,20% ASTA Energy Solutions
ATOSS Software AG 88,60 2,67% ATOSS Software AG
GFT SE 23,65 -2,47% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,37 0,69% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,46 2,17% Heidelberger Druckmaschinen AG
Hypoport SE 87,10 2,41% Hypoport SE
INDUS AG 31,40 -0,79% INDUS AG
KSB SE & Co. KGaA Vz. 889,00 -0,78% KSB SE & Co. KGaA Vz.
KWS SAAT SE & Co. KGaA 71,60 0,56% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 27,05 0,56% Mutares
SCHOTT Pharma 22,40 1,82% SCHOTT Pharma
Shelly 64,40 -0,92% Shelly
Springer Nature 20,15 2,08% Springer Nature
Stabilus SE 17,02 3,40% Stabilus SE
Südzucker AG (Suedzucker AG) 11,22 2,37% Südzucker AG (Suedzucker AG)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 659,63 0,51%

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