Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus

Der SDAX ging mit Gewinnen aus dem Handelstag.

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,88 Prozent stärker bei 18 000,80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 89,361 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,030 Prozent auf 17 848,99 Punkte an der Kurstafel, nach 17 843,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 058,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 800,17 Punkten.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 098,20 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 659,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 15 779,45 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,72 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 6,43 Prozent auf 203,50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5,89 Prozent auf 71,00 EUR), Vincorion (+ 5,80 Prozent auf 18,53 EUR), Stabilus SE (+ 5,34 Prozent auf 15,00 EUR) und Basler (+ 4,64 Prozent auf 24,80 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil TeamViewer (-4,36 Prozent auf 4,83 EUR), SMA Solar (-3,42 Prozent auf 49,40 EUR), Hypoport SE (-3,24 Prozent auf 83,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,80 Prozent auf 33,98 EUR) und Douglas (-2,48 Prozent auf 7,88 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 612 715 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 5,171 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,55 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at