Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX nachmittags in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Nachmittag.

Um 15:41 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,70 Prozent fester bei 19 224,23 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 92,880 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,378 Prozent auf 19 161,81 Punkte an der Kurstafel, nach 19 089,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 19 153,67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 319,06 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 1,68 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 29.04.2026, bei 17 641,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 18 194,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 713,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 10,77 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 319,06 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Siltronic (+ 11,99 Prozent auf 107,40 EUR), Stabilus SE (+ 7,42 Prozent auf 19,40 EUR), Verve Group (+ 3,12 Prozent auf 1,75 EUR), Sixt SE St (+ 2,89 Prozent auf 76,65 EUR) und Vossloh (+ 2,76 Prozent auf 70,70 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Carl Zeiss Meditec (-3,02 Prozent auf 25,66 EUR), Hypoport SE (-2,53 Prozent auf 84,70 EUR), Energiekontor (-2,39 Prozent auf 46,95 EUR), Springer Nature (-2,22 Prozent auf 19,36 EUR) und GFT SE (-1,80 Prozent auf 21,85 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 531 751 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,033 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at