Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX notiert am Nachmittag im Plus

Am Montag geht es im SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,14 Prozent auf 16 807,59 Punkte nach oben. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 82,782 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,312 Prozent fester bei 16 837,22 Punkten in den Handel, nach 16 784,93 Punkten am Vortag.

Bei 16 637,70 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 16 866,08 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.02.2026, wies der SDAX 17 797,63 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, stand der SDAX bei 16 720,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15 716,58 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,16 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 637,70 Punkten registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,42 Prozent auf 35,68 EUR), Mutares (+ 2,80 Prozent auf 29,40 EUR), KSB SE (+ 2,61 Prozent auf 1 180,00 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 2,50 Prozent auf 16,42 EUR) und pbb (+ 2,46 Prozent auf 2,83 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen ATOSS Software (-3,45 Prozent auf 81,20 EUR), GFT SE (-3,35 Prozent auf 17,32 EUR), Verve Group (-2,81 Prozent auf 1,45 EUR), PNE (-2,53 Prozent auf 7,70 EUR) und adesso SE (-2,43 Prozent auf 60,30 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. 584 110 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,020 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Mutares-Aktie hat mit 4,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Im Index weist die Mutares-Aktie mit 8,40 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at