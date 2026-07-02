Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX schließt in der Gewinnzone

Schlussendlich ging der SDAX nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 18 218,27 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 86,977 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,109 Prozent leichter bei 18 175,71 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 195,59 Punkten am Vortag.

Bei 18 057,44 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 318,41 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,99 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wurde der SDAX auf 19 043,66 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 16 724,07 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 17 534,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,97 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Vincorion (+ 4,99 Prozent auf 17,68 EUR), Vossloh (+ 4,49 Prozent auf 66,35 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,24 Prozent auf 31,00 EUR), Grand City Properties (+ 4,13 Prozent auf 9,33 EUR) und Südzucker (+ 3,64 Prozent auf 10,82 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil LPKF Laser Electronics (-10,28 Prozent auf 19,20 EUR), PVA TePla (-8,67 Prozent auf 39,40 EUR), HelloFresh (-4,03 Prozent auf 4,07 EUR), SFC Energy (-3,58 Prozent auf 19,38 EUR) und Basler (-3,04 Prozent auf 27,10 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 841 612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,850 Mrd. Euro macht die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,97 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at