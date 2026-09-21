Wacker Neuson Aktie

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WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012

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SDAX-Performance 21.09.2026 09:28:49

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Montagshandels

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Montagshandels

Derzeit geht es für den SDAX erneut nach oben.

Am Montag verbucht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,43 Prozent auf 18 184,85 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 91,838 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,420 Prozent fester bei 18 182,67 Punkten, nach 18 106,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 182,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 221,70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 564,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der SDAX mit 18 511,25 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 942,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,78 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 19 325,96 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell init innovation in traffic systems SE (+ 3,72 Prozent auf 45,95 EUR), Vincorion (+ 3,47 Prozent auf 18,91 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,24 Prozent auf 12,75 EUR), secunet Security Networks (+ 2,95 Prozent auf 209,50 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,81 Prozent auf 3,00 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil ATOSS Software (-1,51 Prozent auf 91,50 EUR), PNE (-1,26 Prozent auf 7,06 EUR), OHB SE (-1,03 Prozent auf 173,20 EUR), HelloFresh (-0,82 Prozent auf 2,65 EUR) und Wacker Neuson SE (-0,62 Prozent auf 23,90 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 69 418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,220 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,26 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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07.05.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,75 0,21% 1&1 AG
ATOSS Software AG 92,10 -1,18% ATOSS Software AG
EVOTEC SE 2,97 2,20% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,20 0,12% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,65 -0,04% HelloFresh
init innovation in traffic systems SE 45,00 0,78% init innovation in traffic systems SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 76,90 0,65% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 12,80 4,49% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 25,60 -0,39% Mutares
OHB SE 173,00 -0,57% OHB SE
PNE AG 7,08 -0,56% PNE AG
secunet Security Networks AG 210,50 2,68% secunet Security Networks AG
Vincorion 18,79 2,31% Vincorion
Wacker Neuson SE 23,95 0,84% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 160,81 0,30%

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