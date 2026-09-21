Wacker Neuson Aktie
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
|SDAX-Performance
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21.09.2026 09:28:49
Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Montagshandels
Am Montag verbucht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,43 Prozent auf 18 184,85 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 91,838 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,420 Prozent fester bei 18 182,67 Punkten, nach 18 106,55 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 182,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 221,70 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 564,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der SDAX mit 18 511,25 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 942,67 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,78 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 19 325,96 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell init innovation in traffic systems SE (+ 3,72 Prozent auf 45,95 EUR), Vincorion (+ 3,47 Prozent auf 18,91 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,24 Prozent auf 12,75 EUR), secunet Security Networks (+ 2,95 Prozent auf 209,50 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,81 Prozent auf 3,00 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil ATOSS Software (-1,51 Prozent auf 91,50 EUR), PNE (-1,26 Prozent auf 7,06 EUR), OHB SE (-1,03 Prozent auf 173,20 EUR), HelloFresh (-0,82 Prozent auf 2,65 EUR) und Wacker Neuson SE (-0,62 Prozent auf 23,90 EUR).
Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 69 418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,220 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SDAX-Aktien
Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,26 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09.03.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|23.01.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|23,75
|0,21%
|ATOSS Software AG
|92,10
|-1,18%
|EVOTEC SE
|2,97
|2,20%
|HAMBORNER REIT
|4,20
|0,12%
|HelloFresh
|2,65
|-0,04%
|init innovation in traffic systems SE
|45,00
|0,78%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|76,90
|0,65%
|LPKF Laser & Electronics AG
|12,80
|4,49%
|Mutares
|25,60
|-0,39%
|OHB SE
|173,00
|-0,57%
|PNE AG
|7,08
|-0,56%
|secunet Security Networks AG
|210,50
|2,68%
|Vincorion
|18,79
|2,31%
|Wacker Neuson SE
|23,95
|0,84%
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|18 160,81
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