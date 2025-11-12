Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Wie bereits am Vortag richtet sich der SDAX auch heute in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,74 Prozent fester bei 16 065,15 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 80,241 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,298 Prozent auf 15 994,32 Punkte an der Kurstafel, nach 15 946,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 084,14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 993,41 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 0,652 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der SDAX-Kurs 17 124,72 Punkte. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.08.2025, den Wert von 17 149,49 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2024, den Wert von 13 248,48 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 15,68 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 10,97 Prozent auf 20,64 EUR), INDUS (+ 7,85 Prozent auf 23,35 EUR), Medios (+ 6,47 Prozent auf 13,50 EUR), EVOTEC SE (+ 3,45 Prozent auf 5,28 EUR) und Alzchem Group (+ 3,13 Prozent auf 138,40 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Siltronic (-1,72 Prozent auf 43,40 EUR), LPKF Laser Electronics (-1,55 Prozent auf 5,70 EUR), Nagarro SE (-1,49 Prozent auf 43,66 EUR), Verve Group (-1,41 Prozent auf 1,96 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-1,30 Prozent auf 1,82 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX ist die JENOPTIK-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 105 659 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 6,472 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,93 erwartet. Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at