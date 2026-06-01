Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Der SDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Am Montag geht es im SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,21 Prozent auf 19 232,78 Punkte nach oben. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 93,493 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,693 Prozent fester bei 19 325,96 Punkten in den Handel, nach 19 192,97 Punkten am Vortag.

Bei 19 232,78 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 19 325,96 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der SDAX-Kurs bei 17 911,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der SDAX bei 18 194,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 657,58 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,82 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Energiekontor (+ 4,22 Prozent auf 46,95 EUR), adesso SE (+ 3,96 Prozent auf 63,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,96 Prozent auf 39,40 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,45 Prozent auf 7,79 EUR) und TeamViewer (+ 3,39 Prozent auf 6,10 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Verve Group (-2,31 Prozent auf 1,78 EUR), Eckert Ziegler (-2,24 Prozent auf 16,15 EUR), SCHOTT Pharma (-1,98 Prozent auf 17,84 EUR), Befesa (-1,76 Prozent auf 36,35 EUR) und EVOTEC SE (-1,52 Prozent auf 5,20 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. 184 865 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,007 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Mutares-Aktie hat mit 2,93 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Im Index weist die Mutares-Aktie mit 7,45 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at