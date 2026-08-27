Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Der SDAX bleibt auch am Donnerstag auf Erholungskurs.

Am Donnerstag verbucht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,24 Prozent auf 18 686,24 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 93,904 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,218 Prozent fester bei 18 682,66 Punkten, nach 18 642,01 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 713,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 678,72 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,768 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 276,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 929,43 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.08.2025, den Stand von 16 948,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,67 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit SMA Solar (+ 2,83 Prozent auf 56,25 EUR), GFT SE (+ 2,66 Prozent auf 23,15 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2,65 Prozent auf 13,55 EUR), KSB SE (+ 2,26 Prozent auf 861,00 EUR) und SFC Energy (+ 2,19 Prozent auf 21,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Einhell Germany vz (-1,60 Prozent auf 73,60 EUR), Springer Nature (-1,52 Prozent auf 19,46 EUR), Dermapharm (-1,25 Prozent auf 39,55 EUR), PATRIZIA SE (-1,20 Prozent auf 7,39 EUR) und Ströer SE (-0,96 Prozent auf 39,30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 32 466 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,018 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at