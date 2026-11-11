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Index im Blick 11.11.2026 09:28:53

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start stärker

Derzeit geht es für den SDAX erneut nach oben.

Am Mittwoch gewinnt der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,83 Prozent auf 18 189,65 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 90,037 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,330 Prozent fester bei 18 099,99 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 040,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 206,08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 099,02 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,91 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der SDAX bei 18 098,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 571,14 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 15 946,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,81 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit PVA TePla (+ 5,06 Prozent auf 27,40 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,01 Prozent auf 9,34 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,94 Prozent auf 52,80 EUR), Drägerwerk (+ 3,31 Prozent auf 103,00 EUR) und SGL Carbon SE (+ 3,31 Prozent auf 5,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Vincorion (-4,56 Prozent auf 17,36 EUR), KWS SAAT SE (-3,09 Prozent auf 65,90 EUR), Hypoport SE (-1,69 Prozent auf 93,00 EUR), HAMBORNER REIT (-1,22 Prozent auf 4,05 EUR) und STO SE (-1,13 Prozent auf 105,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 54 862 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,160 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,45 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,54 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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1&1 AG 24,30 0,21% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 50,20 -3,83% ASTA Energy Solutions
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 110,40 0,55% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
EVOTEC SE 3,11 0,39% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,08 -0,85% HAMBORNER REIT
Hypoport SE 92,05 0,33% Hypoport SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 65,80 -0,30% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 8,94 -2,83% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 27,65 -4,16% Mutares
PVA TePla AG 26,90 2,67% PVA TePla AG
SGL Carbon SE 4,86 -2,02% SGL Carbon SE
STO SE & Co. KGaA 104,00 -2,07% STO SE & Co. KGaA
Vincorion 16,41 -5,75% Vincorion

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SDAX 17 968,92 -0,93%

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