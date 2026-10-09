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LUS-DAX im Fokus 09.10.2026 12:27:10

Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX mittags

Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX mittags

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitag.

Um 12:25 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent höher bei 25 061,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 135,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 955,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 25 524,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 25 106,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, stand der LUS-DAX bei 24 621,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,01 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 4,52 Prozent auf 23,84 EUR), SAP SE (+ 3,67 Prozent auf 191,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,25 Prozent auf 144,35 EUR), GEA (+ 2,60 Prozent auf 69,10 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,56 Prozent auf 37,66 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Deutsche Telekom (-6,82 Prozent auf 25,00 EUR), Rheinmetall (-0,68 Prozent auf 928,50 EUR), BASF (-0,58 Prozent auf 51,47 EUR), Airbus SE (-0,12 Prozent auf 187,10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,23 Prozent auf 39,12 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 377 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,551 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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BASF 51,54 -0,48% BASF
Deutsche Telekom AG 24,68 -8,63% Deutsche Telekom AG
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GEA 68,50 1,26% GEA
Heidelberg Materials 142,75 1,60% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 74,48 0,30% Henkel KGaA Vz.
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