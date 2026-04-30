Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX im Fokus 30.04.2026 15:59:23

Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags

Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag.

Um 15:55 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,25 Prozent höher bei 24 102,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 203,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 619,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX lag noch am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 22 422,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, einen Stand von 24 478,00 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, lag der LUS-DAX noch bei 22 680,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 1,89 Prozent nach. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 5,12 Prozent auf 49,26 EUR), Bayer (+ 2,91 Prozent auf 37,51 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,72 Prozent auf 291,10 EUR), Brenntag SE (+ 2,58 Prozent auf 61,26 EUR) und EON SE (+ 1,93 Prozent auf 18,77 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,27 Prozent auf 509,40 EUR), Commerzbank (-2,65 Prozent auf 34,51 EUR), Scout24 (-2,29 Prozent auf 70,35 EUR), GEA (-2,28 Prozent auf 57,85 EUR) und Symrise (-1,82 Prozent auf 74,30 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 636 905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 191,443 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

mehr Nachrichten

Analysen zu Commerzbank

mehr Analysen
21.04.26 Commerzbank Outperform RBC Capital Markets
20.04.26 Commerzbank Overweight Barclays Capital
16.04.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 Commerzbank Halten DZ BANK
17.03.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer 37,94 5,10% Bayer
Brenntag SE 62,18 4,68% Brenntag SE
Commerzbank 35,10 -0,57% Commerzbank
Daimler Truck 43,09 2,99% Daimler Truck
Deutsche Bank AG 26,48 0,46% Deutsche Bank AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 50,38 8,23% DHL Group (ex Deutsche Post)
E.ON SE 18,81 2,76% E.ON SE
GEA 58,15 -1,27% GEA
MTU Aero Engines AG 291,20 2,93% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 512,20 -3,25% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Porsche Automobil Holding SE 30,97 -0,71% Porsche Automobil Holding SE
Scout24 70,80 -0,98% Scout24
Siemens AG 252,30 3,36% Siemens AG
Symrise AG 75,36 -0,69% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 86,50 0,60% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 302,00 2,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:04 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
08:41 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:07 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen