Der MDAX befindet sich am Mittag im Aufwind.

Um 12:09 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 0,90 Prozent auf 28 998,92 Punkte an. Die MDAX-Mitglieder sind damit 324,962 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,265 Prozent fester bei 28 816,61 Punkten, nach 28 740,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 29 017,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28 781,56 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 29 876,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 32 110,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 28 263,82 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 6,39 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 7,98 Prozent auf 34,36 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,15 Prozent auf 46,12 EUR), AUTO1 (+ 4,54 Prozent auf 14,27 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,06 Prozent auf 74,30 EUR) und Salzgitter (+ 3,88 Prozent auf 44,98 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Nemetschek SE (-6,10 Prozent auf 50,80 EUR), Porsche vz (-3,04 Prozent auf 42,17 EUR), Porsche Automobil (-2,02 Prozent auf 21,83 EUR), LANXESS (-1,75 Prozent auf 11,20 EUR) und RTL (-1,01 Prozent auf 29,45 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 092 187 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 38,795 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,10 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,26 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at