Springer Nature Aktie

Springer Nature für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX im Blick 30.12.2025 12:27:01

Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX mittags

Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX mittags

Heute wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Dienstag notiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,36 Prozent fester bei 17 078,14 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,038 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,180 Prozent auf 16 986,00 Punkte an der Kurstafel, nach 17 016,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 17 098,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 975,89 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 16 657,64 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 16 933,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 711,33 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 22,98 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 13 183,63 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Alzchem Group (+ 4,77 Prozent auf 153,80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,57 Prozent auf 20,82 EUR), Douglas (+ 2,02 Prozent auf 12,12 EUR), Springer Nature (+ 1,92 Prozent auf 19,08 EUR) und HelloFresh (+ 1,86 Prozent auf 5,91 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Dermapharm (-2,17 Prozent auf 38,35 EUR), Verve Group (-1,64 Prozent auf 1,74 EUR), GFT SE (-1,16 Prozent auf 18,78 EUR), Nagarro SE (-1,11 Prozent auf 76,05 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,06 Prozent auf 14,94 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 370 534 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 7,483 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Verve Groupmehr Nachrichten

Analysen zu Springer Naturemehr Analysen

14.11.25 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alzchem Group AG 154,40 5,18% Alzchem Group AG
Dermapharm Holding SE 39,15 0,51% Dermapharm Holding SE
Douglas AG 12,26 4,07% Douglas AG
GFT SE 18,90 0,32% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,48 2,17% HAMBORNER REIT
HelloFresh 6,12 6,17% HelloFresh
Mutares 29,95 1,53% Mutares
Nagarro SE 76,30 -0,52% Nagarro SE
Schaeffler AG 8,35 0,97% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 15,02 -0,27% SCHOTT Pharma
Springer Nature 18,88 1,18% Springer Nature
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 20,98 5,75% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Verve Group 1,75 -0,34% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 127,56 0,65%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ebenfalls fester. Asiens Börsen fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen