Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX mittags

Heute wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Dienstag notiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,36 Prozent fester bei 17 078,14 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,038 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,180 Prozent auf 16 986,00 Punkte an der Kurstafel, nach 17 016,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 17 098,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 975,89 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 16 657,64 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 16 933,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 711,33 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 22,98 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 13 183,63 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Alzchem Group (+ 4,77 Prozent auf 153,80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,57 Prozent auf 20,82 EUR), Douglas (+ 2,02 Prozent auf 12,12 EUR), Springer Nature (+ 1,92 Prozent auf 19,08 EUR) und HelloFresh (+ 1,86 Prozent auf 5,91 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Dermapharm (-2,17 Prozent auf 38,35 EUR), Verve Group (-1,64 Prozent auf 1,74 EUR), GFT SE (-1,16 Prozent auf 18,78 EUR), Nagarro SE (-1,11 Prozent auf 76,05 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,06 Prozent auf 14,94 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 370 534 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 7,483 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at