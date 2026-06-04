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DAX-Performance im Fokus 04.06.2026 12:27:08

Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX aktuell

Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX aktuell

Mit dem DAX geht es aufwärts.

Um 12:10 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,50 Prozent auf 24 921,10 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,071 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,216 Prozent auf 24 849,43 Punkte an der Kurstafel, nach 24 795,94 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 001,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 24 830,63 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 0,646 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, betrug der DAX-Kurs 23 991,27 Punkte. Der DAX wies vor drei Monaten, am 04.03.2026, einen Wert von 24 205,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 276,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 4,57 Prozent auf 163,06 EUR), Scout24 (+ 4,11 Prozent auf 74,75 EUR), Airbus SE (+ 2,86 Prozent auf 174,16 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,58 Prozent auf 36,95 EUR) und Merck (+ 2,25 Prozent auf 136,50 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-4,20 Prozent auf 84,30 EUR), Siemens Energy (-1,79 Prozent auf 157,30 EUR), RWE (-1,19 Prozent auf 56,46 EUR), Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1 187,20 EUR) und Siemens (-0,62 Prozent auf 273,30 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 156 404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 212,443 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,31 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 160,70 -0,06% adidas
Airbus SE 176,66 4,50% Airbus SE
Fresenius Medical Care (FMC) St. 37,56 4,33% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Infineon AG 85,49 -2,43% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 49,23 -1,46% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Merck KGaA 138,95 4,28% Merck KGaA
Porsche Automobil Holding SE 30,87 -1,18% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 192,60 0,10% Rheinmetall AG
RWE AG St. 55,80 -1,86% RWE AG St.
SAP SE 161,62 3,31% SAP SE
Scout24 74,60 3,47% Scout24
Siemens AG 272,00 -0,84% Siemens AG
Siemens Energy AG 159,46 0,05% Siemens Energy AG

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