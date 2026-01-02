Elmos Semiconductor Aktie
02.01.2026 12:26:21
Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX mittags
Am Freitag erhöht sich der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,50 Prozent auf 3 640,47 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 568,087 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,074 Prozent tiefer bei 3 619,59 Punkten in den Handel, nach 3 622,27 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 3 649,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 616,52 Punkten lag.
TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1,48 Prozent. Vor einem Monat, am 02.12.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 546,97 Punkten auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 02.10.2025, einen Wert von 3 727,94 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 02.01.2025, mit 3 436,62 Punkten bewertet.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 8,15 Prozent auf 18,72 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,47 Prozent auf 41,28 EUR), Siltronic (+ 2,97 Prozent auf 50,35 EUR), HENSOLDT (+ 2,52 Prozent auf 75,25 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,06 Prozent auf 99,00 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen SMA Solar (-2,58 Prozent auf 33,20 EUR), QIAGEN (-1,34 Prozent auf 38,34 EUR), Drägerwerk (-1,15 Prozent auf 68,60 EUR), Siemens Healthineers (-0,89 Prozent auf 44,52 EUR) und Eckert Ziegler (-0,52 Prozent auf 15,18 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 243 535 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,225 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,65 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
