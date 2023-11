Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der DAX am Mittwochmittag

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch.

Am Mittwoch gewinnt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,46 Prozent auf 15 686,81 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,560 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,110 Prozent stärker bei 15 631,67 Punkten, nach 15 614,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 15 721,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 628,19 Punkten erreichte.

DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 2,63 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 186,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.08.2023, notierte der DAX bei 15 767,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, bewegte sich der DAX bei 14 378,51 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 11,50 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 976,44 Zählern.

Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 6,94 Prozent auf 32,73 EUR), Siemens Energy (+ 4,10 Prozent auf 10,67 EUR), Zalando (+ 3,20 Prozent auf 24,16 EUR), Sartorius vz (+ 3,08 Prozent auf 274,70 EUR) und Siemens (+ 1,77 Prozent auf 138,98 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Heidelberg Materials (-2,20 Prozent auf 71,20 EUR), Deutsche Telekom (-1,55 Prozent auf 21,22 EUR), Hannover Rück (-1,37 Prozent auf 202,10 EUR), EON SE (-1,18 Prozent auf 11,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,91 Prozent auf 369,80 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Siemens Energy-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 6 987 654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 158,401 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at