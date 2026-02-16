Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|LUS-DAX-Performance im Blick
|
16.02.2026 15:59:09
Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags
Am Montag klettert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0,02 Prozent auf 24 881,00 Punkte.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 837,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 018,00 Zählern.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 16.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 311,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 849,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 22 498,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Zählern markiert.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Airbus SE (+ 2,43 Prozent auf 197,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,23 Prozent auf 32,95 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,72 Prozent auf 191,70 EUR), Deutsche Bank (+ 1,28 Prozent auf 29,98 EUR) und Zalando (+ 1,27 Prozent auf 20,77 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Siemens (-5,84 Prozent auf 236,40 EUR), Brenntag SE (-1,75 Prozent auf 57,20 EUR), Symrise (-1,39 Prozent auf 75,02 EUR), Infineon (-1,31 Prozent auf 42,94 EUR) und Merck (-1,13 Prozent auf 126,35 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 162 815 Aktien gehandelt. Mit 195,885 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,33 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,12 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
15:59
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Montagshandel in Frankfurt: DAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
12:27
|Stabiler Handel: DAX am Montagmittag orientierungslos (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: DAX klettert zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Beiersdorf AG
|05.02.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|02.02.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|197,34
|2,39%
|Beiersdorf AG
|105,65
|-0,42%
|Brenntag SE
|57,04
|-1,96%
|Deutsche Bank AG
|29,87
|0,76%
|Deutsche Telekom AG
|32,93
|2,39%
|Heidelberg Materials
|192,65
|2,34%
|Infineon AG
|43,10
|-0,65%
|Merck KGaA
|126,00
|-0,83%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,61
|-0,45%
|Siemens AG
|235,45
|-6,18%
|Symrise AG
|75,02
|-0,85%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|102,60
|-0,15%
|Zalando
|20,99
|2,19%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 833,00
|-0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.