LUS-DAX-Performance im Blick 16.02.2026 15:59:09

Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags

Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags

Heute agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Am Montag klettert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0,02 Prozent auf 24 881,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 837,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 018,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 311,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 849,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 22 498,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Zählern markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Airbus SE (+ 2,43 Prozent auf 197,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,23 Prozent auf 32,95 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,72 Prozent auf 191,70 EUR), Deutsche Bank (+ 1,28 Prozent auf 29,98 EUR) und Zalando (+ 1,27 Prozent auf 20,77 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Siemens (-5,84 Prozent auf 236,40 EUR), Brenntag SE (-1,75 Prozent auf 57,20 EUR), Symrise (-1,39 Prozent auf 75,02 EUR), Infineon (-1,31 Prozent auf 42,94 EUR) und Merck (-1,13 Prozent auf 126,35 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 162 815 Aktien gehandelt. Mit 195,885 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,33 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,12 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

05.02.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
02.02.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
19.01.26 Beiersdorf Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,34 2,39% Airbus SE
Beiersdorf AG 105,65 -0,42% Beiersdorf AG
Brenntag SE 57,04 -1,96% Brenntag SE
Deutsche Bank AG 29,87 0,76% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 32,93 2,39% Deutsche Telekom AG
Heidelberg Materials 192,65 2,34% Heidelberg Materials
Infineon AG 43,10 -0,65% Infineon AG
Merck KGaA 126,00 -0,83% Merck KGaA
Porsche Automobil Holding SE 35,61 -0,45% Porsche Automobil Holding SE
Siemens AG 235,45 -6,18% Siemens AG
Symrise AG 75,02 -0,85% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 102,60 -0,15% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 20,99 2,19% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 833,00 -0,18%

