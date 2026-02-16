Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags

Am Montag klettert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0,02 Prozent auf 24 881,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 837,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 018,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 311,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 849,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 22 498,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Zählern markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Airbus SE (+ 2,43 Prozent auf 197,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,23 Prozent auf 32,95 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,72 Prozent auf 191,70 EUR), Deutsche Bank (+ 1,28 Prozent auf 29,98 EUR) und Zalando (+ 1,27 Prozent auf 20,77 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Siemens (-5,84 Prozent auf 236,40 EUR), Brenntag SE (-1,75 Prozent auf 57,20 EUR), Symrise (-1,39 Prozent auf 75,02 EUR), Infineon (-1,31 Prozent auf 42,94 EUR) und Merck (-1,13 Prozent auf 126,35 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 162 815 Aktien gehandelt. Mit 195,885 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,33 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,12 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at