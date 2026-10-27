FUCHS Aktie

FUCHS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 27.10.2026 12:26:52

Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell

Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell

So bewegt sich der MDAX am Mittag.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 30 340,93 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 334,775 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,116 Prozent schwächer bei 30 252,46 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30 287,68 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 30 382,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 111,44 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 31 031,35 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 32 106,50 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 30 140,88 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,06 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Porsche vz (+ 4,23 Prozent auf 43,08 EUR), flatexDEGIRO (+ 4,11 Prozent auf 24,32 EUR), Salzgitter (+ 3,75 Prozent auf 46,48 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,26 Prozent auf 126,80 EUR) und JENOPTIK (+ 1,79 Prozent auf 39,78 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,93 Prozent auf 48,72 EUR), TAG Immobilien (-1,68 Prozent auf 11,14 EUR), DEUTZ (-1,55 Prozent auf 10,13 EUR), FUCHS SE VZ (-1,19 Prozent auf 44,68 EUR) und Siltronic (-1,10 Prozent auf 58,35 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 786 383 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 38,039 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Aroundtown SA lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,41 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

mehr Nachrichten

Analysen zu JENOPTIK AG

mehr Analysen
22.10.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
22.10.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
22.10.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
22.10.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 1,43 0,07% Aroundtown SA
DEUTZ AG 10,00 -2,44% DEUTZ AG
Elmos Semiconductor 127,40 1,92% Elmos Semiconductor
flatexDEGIRO AG 24,80 5,80% flatexDEGIRO AG
FUCHS SE VZ 44,86 -0,84% FUCHS SE VZ
JENOPTIK AG 39,68 1,33% JENOPTIK AG
Porsche Automobil Holding SE 24,71 0,69% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,80 3,63% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 46,96 5,01% Salzgitter
Siltronic AG 59,35 0,08% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 49,88 -5,80% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TAG Immobilien AG 11,14 -1,50% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 14,56 3,41% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 495,47 0,69%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen