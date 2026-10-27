Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell

So bewegt sich der MDAX am Mittag.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 30 340,93 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 334,775 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,116 Prozent schwächer bei 30 252,46 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30 287,68 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 30 382,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 111,44 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 31 031,35 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 32 106,50 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 30 140,88 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,06 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Porsche vz (+ 4,23 Prozent auf 43,08 EUR), flatexDEGIRO (+ 4,11 Prozent auf 24,32 EUR), Salzgitter (+ 3,75 Prozent auf 46,48 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,26 Prozent auf 126,80 EUR) und JENOPTIK (+ 1,79 Prozent auf 39,78 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,93 Prozent auf 48,72 EUR), TAG Immobilien (-1,68 Prozent auf 11,14 EUR), DEUTZ (-1,55 Prozent auf 10,13 EUR), FUCHS SE VZ (-1,19 Prozent auf 44,68 EUR) und Siltronic (-1,10 Prozent auf 58,35 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 786 383 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 38,039 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Aroundtown SA lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,41 Prozent.

Redaktion finanzen.at