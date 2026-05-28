Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagnachmittag stärker

Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent fester bei 4 085,31 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 555,587 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,080 Prozent auf 4 070,88 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 068,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 106,42 Zählern.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 0,639 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 28.04.2026, den Wert von 3 596,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 3 787,92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, stand der TecDAX bei 3 849,20 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 12,72 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 106,42 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 3,25 Prozent auf 79,22 EUR), HENSOLDT (+ 2,89 Prozent auf 87,46 EUR), Drägerwerk (+ 2,68 Prozent auf 92,00 EUR), AIXTRON SE (+ 2,34 Prozent auf 58,54 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,88 Prozent auf 92,15 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Nemetschek SE (-4,25 Prozent auf 59,75 EUR), Ottobock (-2,40 Prozent auf 52,80 EUR), Elmos Semiconductor (-2,28 Prozent auf 179,80 EUR), Siemens Healthineers (-1,37 Prozent auf 34,60 EUR) und Nagarro SE (-1,24 Prozent auf 39,96 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 213 909 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 176,838 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,56 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,93 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at