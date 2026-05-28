AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|XETRA-Handel im Fokus
|
28.05.2026 15:59:11
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagnachmittag stärker
Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent fester bei 4 085,31 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 555,587 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,080 Prozent auf 4 070,88 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,61 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 068,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 106,42 Zählern.
TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 0,639 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 28.04.2026, den Wert von 3 596,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 3 787,92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, stand der TecDAX bei 3 849,20 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 12,72 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 106,42 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 3,25 Prozent auf 79,22 EUR), HENSOLDT (+ 2,89 Prozent auf 87,46 EUR), Drägerwerk (+ 2,68 Prozent auf 92,00 EUR), AIXTRON SE (+ 2,34 Prozent auf 58,54 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,88 Prozent auf 92,15 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Nemetschek SE (-4,25 Prozent auf 59,75 EUR), Ottobock (-2,40 Prozent auf 52,80 EUR), Elmos Semiconductor (-2,28 Prozent auf 179,80 EUR), Siemens Healthineers (-1,37 Prozent auf 34,60 EUR) und Nagarro SE (-1,24 Prozent auf 39,96 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 213 909 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 176,838 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,56 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,93 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links: