30.01.2026 12:27:05
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Aufwind
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,45 Prozent höher bei 3 593,09 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 560,608 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,133 Prozent schwächer bei 3 572,32 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 577,09 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 571,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 608,36 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 3,34 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, stand der TecDAX bei 3 622,27 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 3 650,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 714,93 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,861 Prozent nach unten. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 571,81 Zählern registriert.
TecDAX-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 7,30 Prozent auf 25,56 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,31 Prozent auf 48,04 EUR), SAP SE (+ 3,06 Prozent auf 169,66 EUR), Bechtle (+ 2,10 Prozent auf 43,78 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,29 Prozent auf 110,20 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-3,16 Prozent auf 6,07 EUR), United Internet (-0,65 Prozent auf 27,72 EUR), ATOSS Software (-0,64 Prozent auf 93,30 EUR), Sartorius vz (-0,46 Prozent auf 240,00 EUR) und 1&1 (-0,37 Prozent auf 26,70 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der SAP SE-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 117 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 223,323 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,16 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu ATOSS Software AG
|30.01.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
