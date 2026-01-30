ATOSS Software Aktie

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

TecDAX aktuell 30.01.2026 12:27:05

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Aufwind

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Aufwind

Der TecDAX zeigt heute eine positive Tendenz.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,45 Prozent höher bei 3 593,09 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 560,608 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,133 Prozent schwächer bei 3 572,32 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 577,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 571,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 608,36 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 3,34 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, stand der TecDAX bei 3 622,27 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 3 650,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 714,93 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,861 Prozent nach unten. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 571,81 Zählern registriert.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 7,30 Prozent auf 25,56 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,31 Prozent auf 48,04 EUR), SAP SE (+ 3,06 Prozent auf 169,66 EUR), Bechtle (+ 2,10 Prozent auf 43,78 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,29 Prozent auf 110,20 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-3,16 Prozent auf 6,07 EUR), United Internet (-0,65 Prozent auf 27,72 EUR), ATOSS Software (-0,64 Prozent auf 93,30 EUR), Sartorius vz (-0,46 Prozent auf 240,00 EUR) und 1&1 (-0,37 Prozent auf 26,70 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der SAP SE-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 117 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 223,323 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,16 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

30.01.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
