Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Grün

Der TecDAX verzeichnet am Donnerstagmittag Kursanstiege.

Um 12:10 Uhr verbucht der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,66 Prozent auf 2 930,87 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 428,243 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,304 Prozent auf 2 902,83 Punkte an der Kurstafel, nach 2 911,69 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 2 898,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 945,00 Einheiten.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,493 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 19.09.2023, bei 3 020,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 224,93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.10.2022, erreichte der TecDAX einen Stand von 2 718,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 0,836 Prozent nach oben. Bei 3 350,46 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 897,14 Zählern.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 7,51 Prozent auf 273,30 EUR), SAP SE (+ 4,49 Prozent auf 126,58 EUR), EVOTEC SE (+ 3,37 Prozent auf 17,80 EUR), AIXTRON SE (+ 3,17 Prozent auf 29,29 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,67 Prozent auf 64,48 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil ADTRAN (-6,01 Prozent auf 7,04 USD), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,47 Prozent auf 36,27 EUR), HENSOLDT (-2,40 Prozent auf 28,50 EUR), MorphoSys (-1,99 Prozent auf 25,66 EUR) und freenet (-1,76 Prozent auf 23,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 763 116 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 144,247 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

In diesem Jahr weist die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die Telefonica Deutschland-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

