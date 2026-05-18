Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen

Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,74 Prozent auf 3 823,83 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 518,865 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,541 Prozent auf 3 775,21 Punkte an der Kurstafel, nach 3 795,76 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 773,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 838,22 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der TecDAX 3 765,52 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 721,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 842,67 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 870,57 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 6,24 Prozent auf 67,25 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,30 Prozent auf 93,35 EUR), Nordex (+ 4,11 Prozent auf 47,14 EUR), Sartorius vz (+ 3,42 Prozent auf 211,90 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,81 Prozent auf 53,44 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Nagarro SE (-7,81 Prozent auf 40,14 EUR), Nemetschek SE (-2,25 Prozent auf 58,60 EUR), United Internet (-1,87 Prozent auf 26,20 EUR), Eckert Ziegler (-1,81 Prozent auf 14,14 EUR) und Ottobock (-1,45 Prozent auf 61,10 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 433 510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 168,198 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,31 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at