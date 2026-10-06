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TecDAX-Performance im Blick 06.10.2026 15:58:44

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

TecDAX-Handel heute.

Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,09 Prozent auf 4 114,86 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 565,418 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,505 Prozent auf 4 090,90 Punkte an der Kurstafel, nach 4 070,35 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 090,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 132,43 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der TecDAX 4 022,75 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 912,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 742,50 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13,54 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 7,03 Prozent auf 269,30 EUR), EVOTEC SE (+ 4,52 Prozent auf 3,10 EUR), QIAGEN (+ 3,47 Prozent auf 41,58 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,22 Prozent auf 31,42 EUR) und JENOPTIK (+ 3,17 Prozent auf 43,64 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen HENSOLDT (-3,05 Prozent auf 80,06 EUR), Nordex (-2,42 Prozent auf 36,26 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,03 Prozent auf 26,02 EUR), freenet (-1,22 Prozent auf 22,64 EUR) und OHB SE (-1,16 Prozent auf 169,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 970 201 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,79 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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