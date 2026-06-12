Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Am Abend zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,24 Prozent stärker bei 3 976,44 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 545,525 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 950,35 Zählern und damit 0,575 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 927,75 Punkte).

Der TecDAX verzeichnete bei 3 979,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 926,63 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,62 Prozent abwärts. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 12.05.2026, bei 3 709,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 579,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, notierte der TecDAX bei 3 860,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,72 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 7,07 Prozent auf 93,90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,93 Prozent auf 174,60 EUR), Infineon (+ 3,89 Prozent auf 80,06 EUR), AIXTRON SE (+ 3,60 Prozent auf 57,00 EUR) und SMA Solar (+ 3,17 Prozent auf 49,50 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil HENSOLDT (-4,13 Prozent auf 75,62 EUR), Nemetschek SE (-1,40 Prozent auf 56,30 EUR), Nagarro SE (-1,17 Prozent auf 35,44 EUR), Eckert Ziegler (-0,65 Prozent auf 15,33 EUR) und Kontron (-0,59 Prozent auf 23,56 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 820 976 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 174,783 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at