Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone

Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,13 Prozent stärker bei 3 998,72 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 525,379 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,390 Prozent auf 3 969,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 954,14 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 969,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 001,53 Punkten lag.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, notierte der TecDAX bei 4 036,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 3 420,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 751,17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,33 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 4,54 Prozent auf 85,69 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,95 Prozent auf 115,00 EUR), Nordex (+ 2,85 Prozent auf 49,08 EUR), Siltronic (+ 2,39 Prozent auf 94,15 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,24 Prozent auf 61,18 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen freenet (-0,96 Prozent auf 24,86 EUR), TeamViewer (-0,79 Prozent auf 5,04 EUR), United Internet (-0,68 Prozent auf 23,48 EUR), SAP SE (-0,63 Prozent auf 133,30 EUR) und Drägerwerk (-0,59 Prozent auf 83,80 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 351 071 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 156,616 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,98 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at