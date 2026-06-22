Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|TecDAX-Entwicklung
|
22.06.2026 09:29:12
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone
Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,13 Prozent stärker bei 3 998,72 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 525,379 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,390 Prozent auf 3 969,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 954,14 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 969,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 001,53 Punkten lag.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, notierte der TecDAX bei 4 036,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 3 420,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 751,17 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,33 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 4,54 Prozent auf 85,69 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,95 Prozent auf 115,00 EUR), Nordex (+ 2,85 Prozent auf 49,08 EUR), Siltronic (+ 2,39 Prozent auf 94,15 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,24 Prozent auf 61,18 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen freenet (-0,96 Prozent auf 24,86 EUR), TeamViewer (-0,79 Prozent auf 5,04 EUR), United Internet (-0,68 Prozent auf 23,48 EUR), SAP SE (-0,63 Prozent auf 133,30 EUR) und Drägerwerk (-0,59 Prozent auf 83,80 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 351 071 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 156,616 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,98 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
19.06.26
|Chipsektor gespalten: Infineon-Aktie trotzt dem ASML-Dämpfer (finanzen.at)
|
19.06.26