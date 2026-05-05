Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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05.05.2026 12:27:00
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Dienstagmittag im Plus
Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,33 Prozent höher bei 3 757,14 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 511,193 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,127 Prozent höher bei 3 712,56 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 707,85 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 761,01 Punkte, das Tagestief hingegen 3 712,56 Zähler.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, stand der TecDAX bei 3 467,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 628,05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 3 728,93 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 3,67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 9,81 Prozent auf 59,30 EUR), AIXTRON SE (+ 4,10 Prozent auf 50,02 EUR), HENSOLDT (+ 3,75 Prozent auf 81,42 EUR), Infineon (+ 2,96 Prozent auf 58,49 EUR) und TeamViewer (+ 2,19 Prozent auf 5,13 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen CANCOM SE (-1,36 Prozent auf 25,45 EUR), Sartorius vz (-1,20 Prozent auf 214,10 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,11 Prozent auf 26,78 EUR), Nordex (-0,53 Prozent auf 48,36 EUR) und Nemetschek SE (-0,39 Prozent auf 64,35 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 198 193 Aktien gehandelt. Mit 169,879 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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