Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Index-Bewegung
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11.05.2026 12:27:44
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu
Um 12:11 Uhr klettert der TecDAX im XETRA-Handel um 0,09 Prozent auf 3 783,15 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 517,467 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,047 Prozent höher bei 3 781,49 Punkten, nach 3 779,72 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 776,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3 796,94 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 531,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 607,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 745,48 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,38 Prozent zu. Bei 3 870,57 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Ottobock (+ 5,00 Prozent auf 63,00 EUR), Nagarro SE (+ 4,01 Prozent auf 44,12 EUR), EVOTEC SE (+ 2,90 Prozent auf 5,33 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,15 Prozent auf 90,40 EUR) und Kontron (+ 1,32 Prozent auf 23,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Siltronic (-4,52 Prozent auf 95,05 EUR), Elmos Semiconductor (-2,67 Prozent auf 200,50 EUR), HENSOLDT (-2,02 Prozent auf 71,94 EUR), Drägerwerk (-1,78 Prozent auf 88,20 EUR) und AIXTRON SE (-1,28 Prozent auf 49,40 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 334 176 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 170,697 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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