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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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Index-Performance 27.10.2026 15:58:26

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX fester

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am zweiten Tag der Woche.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,65 Prozent stärker bei 4 082,68 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 575,218 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,193 Prozent auf 4 064,28 Punkte an der Kurstafel, nach 4 056,47 Punkten am Vortag.

Bei 4 043,77 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4 083,83 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 975,48 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 808,76 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2025, einen Stand von 3 730,11 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,65 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,67 Prozent auf 30,54 EUR), OHB SE (+ 3,78 Prozent auf 233,50 EUR), Infineon (+ 3,67 Prozent auf 52,04 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,58 Prozent auf 127,20 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,00 Prozent auf 2,86 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,60 Prozent auf 49,42 EUR), United Internet (-1,09 Prozent auf 23,56 EUR), Drägerwerk (-0,78 Prozent auf 101,60 EUR), freenet (-0,71 Prozent auf 22,48 EUR) und Siemens Healthineers (-0,66 Prozent auf 42,01 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 049 451 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,629 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,70 zu Buche schlagen. Mit 8,80 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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25.08.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 freenet Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 25,09 0,36% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 101,80 -0,20% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Elmos Semiconductor 127,40 1,92% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 2,86 1,64% EVOTEC SE
freenet AG 22,50 -0,88% freenet AG
Infineon AG 52,22 2,61% Infineon AG
OHB SE 237,50 5,79% OHB SE
SAP SE 213,10 0,09% SAP SE
Siemens Healthineers AG 41,87 -0,40% Siemens Healthineers AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 49,88 -5,80% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 7,61 0,07% TeamViewer
United Internet AG 23,52 -0,68% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,54 4,59% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 092,64 0,89%

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