freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Index-Performance
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27.10.2026 15:58:26
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX fester
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,65 Prozent stärker bei 4 082,68 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 575,218 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,193 Prozent auf 4 064,28 Punkte an der Kurstafel, nach 4 056,47 Punkten am Vortag.
Bei 4 043,77 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4 083,83 Punkten den höchsten Stand markierte.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 975,48 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 808,76 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2025, einen Stand von 3 730,11 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,65 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,67 Prozent auf 30,54 EUR), OHB SE (+ 3,78 Prozent auf 233,50 EUR), Infineon (+ 3,67 Prozent auf 52,04 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,58 Prozent auf 127,20 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,00 Prozent auf 2,86 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,60 Prozent auf 49,42 EUR), United Internet (-1,09 Prozent auf 23,56 EUR), Drägerwerk (-0,78 Prozent auf 101,60 EUR), freenet (-0,71 Prozent auf 22,48 EUR) und Siemens Healthineers (-0,66 Prozent auf 42,01 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 049 451 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,629 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,70 zu Buche schlagen. Mit 8,80 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|Barclays Capital
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
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|Deutsche Bank AG
|05.10.26
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|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|25,09
|0,36%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|101,80
|-0,20%
|Elmos Semiconductor
|127,40
|1,92%
|EVOTEC SE
|2,86
|1,64%
|freenet AG
|22,50
|-0,88%
|Infineon AG
|52,22
|2,61%
|OHB SE
|237,50
|5,79%
|SAP SE
|213,10
|0,09%
|Siemens Healthineers AG
|41,87
|-0,40%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|49,88
|-5,80%
|TeamViewer
|7,61
|0,07%
|United Internet AG
|23,52
|-0,68%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,54
|4,59%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 092,64
|0,89%
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