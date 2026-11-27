Schlussendlich wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Zum Handelsende stand im XETRA-Handel ein Plus von 1,43 Prozent auf 3 890,21 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 537,278 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,258 Prozent auf 3 845,41 Punkte an der Kurstafel, nach 3 835,52 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 845,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 896,32 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 2,16 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 092,64 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 4 104,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 563,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,34 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Elmos Semiconductor (+ 9,18 Prozent auf 108,20 EUR), SMA Solar (+ 7,61 Prozent auf 47,52 EUR), Siltronic (+ 5,08 Prozent auf 50,10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,07 Prozent auf 21,14 EUR) und HENSOLDT (+ 4,84 Prozent auf 83,22 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Ottobock (-3,24 Prozent auf 38,80 EUR), Drägerwerk (-0,85 Prozent auf 116,80 EUR), ATOSS Software (-0,24 Prozent auf 83,70 EUR), United Internet (-0,08 Prozent auf 25,36 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,00 Prozent auf 43,53 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 947 184 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214,306 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,12 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at