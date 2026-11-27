TecDAX
|
3 886,37
|
50,85
|
1,33 %
|Index-Performance
|
27.11.2026 17:59:07
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX klettert zum Ende des Freitagshandels
Zum Handelsende stand im XETRA-Handel ein Plus von 1,43 Prozent auf 3 890,21 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 537,278 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,258 Prozent auf 3 845,41 Punkte an der Kurstafel, nach 3 835,52 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 845,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 896,32 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 2,16 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 092,64 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 4 104,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 563,36 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,34 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Elmos Semiconductor (+ 9,18 Prozent auf 108,20 EUR), SMA Solar (+ 7,61 Prozent auf 47,52 EUR), Siltronic (+ 5,08 Prozent auf 50,10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,07 Prozent auf 21,14 EUR) und HENSOLDT (+ 4,84 Prozent auf 83,22 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Ottobock (-3,24 Prozent auf 38,80 EUR), Drägerwerk (-0,85 Prozent auf 116,80 EUR), ATOSS Software (-0,24 Prozent auf 83,70 EUR), United Internet (-0,08 Prozent auf 25,36 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,00 Prozent auf 43,53 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 947 184 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214,306 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,12 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|83,30
|0,24%
|Deutsche Telekom AG
|27,29
|0,85%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|116,60
|-0,68%
|Elmos Semiconductor
|108,60
|9,04%
|freenet AG
|25,32
|1,20%
|HENSOLDT
|82,60
|4,27%
|Ottobock
|38,90
|-3,71%
|SAP SE
|194,36
|0,72%
|Siemens Healthineers AG
|43,57
|0,67%
|Siltronic AG
|50,20
|4,28%
|SMA Solar AG
|47,64
|8,72%
|TeamViewer
|4,53
|-0,31%
|United Internet AG
|25,44
|0,79%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|21,18
|4,64%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 886,37
|1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.