Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|TecDAX im Blick
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01.06.2026 17:58:32
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Aufwind
Schlussendlich gewann der TecDAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent auf 4 182,07 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 566,219 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,700 Prozent auf 4 189,18 Punkte an der Kurstafel, nach 4 160,08 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4 226,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 156,26 Punkten erreichte.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 3 697,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 3 787,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Wert von 3 846,85 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 15,39 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 226,43 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
Die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell TeamViewer (+ 11,10 Prozent auf 6,56 EUR), Nemetschek SE (+ 8,74 Prozent auf 67,20 EUR), SAP SE (+ 8,14 Prozent auf 167,90 EUR), ATOSS Software (+ 7,79 Prozent auf 83,00 EUR) und IONOS (+ 7,68 Prozent auf 30,30 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Siltronic (-6,26 Prozent auf 98,15 EUR), HENSOLDT (-5,81 Prozent auf 83,28 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,50 Prozent auf 88,00 EUR), AIXTRON SE (-4,50 Prozent auf 55,62 EUR) und Elmos Semiconductor (-3,43 Prozent auf 174,60 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 7 447 380 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 181,275 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,88 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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