1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
|TecDAX-Performance
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14.04.2026 17:58:39
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich in der Gewinnzone
Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,05 Prozent höher bei 3 546,49 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 504,254 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,666 Prozent fester bei 3 533,12 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 509,76 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 528,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 553,34 Punkten.
TecDAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, stand der TecDAX bei 3 574,39 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, bei 3 769,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, stand der TecDAX noch bei 3 388,55 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 2,15 Prozent zu Buche. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 14,68 Prozent auf 5,39 EUR), SMA Solar (+ 9,12 Prozent auf 49,30 EUR), Siltronic (+ 8,30 Prozent auf 64,60 EUR), Sartorius vz (+ 5,36 Prozent auf 228,20 EUR) und Eckert Ziegler (+ 5,23 Prozent auf 15,70 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-4,24 Prozent auf 35,19 EUR), Nemetschek SE (-3,36 Prozent auf 57,60 EUR), Elmos Semiconductor (-2,44 Prozent auf 168,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,27 Prozent auf 28,74 EUR) und 1&1 (-1,04 Prozent auf 23,90 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 13 526 550 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 162,734 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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