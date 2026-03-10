Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Index-Performance im Fokus
|
10.03.2026 12:26:43
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus
Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 2,27 Prozent fester bei 3 646,19 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 549,833 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,652 Prozent höher bei 3 588,66 Punkten, nach 3 565,41 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 657,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 588,66 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Der TecDAX stand vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 3 651,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 568,51 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 3 719,35 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,604 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 510,62 Punkten.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 7,28 Prozent auf 31,84 EUR), Infineon (+ 6,46 Prozent auf 41,47 EUR), Nordex (+ 5,36 Prozent auf 43,26 EUR), AIXTRON SE (+ 5,07 Prozent auf 30,05 EUR) und Sartorius vz (+ 4,38 Prozent auf 224,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-14,40 Prozent auf 4,51 EUR), Nagarro SE (-0,09 Prozent auf 53,85 EUR), SAP SE (+ 0,00 Prozent auf 171,88 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,09 Prozent auf 32,53 EUR) und HENSOLDT (+ 0,32 Prozent auf 77,40 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im TecDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 263 572 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 200,679 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,62 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
