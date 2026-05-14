Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX nachmittags im Plus

Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,48 Prozent auf 3 818,05 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 508,376 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,765 Prozent auf 3 791,13 Punkte an der Kurstafel, nach 3 762,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 827,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 789,85 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 0,967 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wies der TecDAX 3 548,27 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 655,33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.05.2025, wurde der TecDAX mit 3 783,32 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,35 Prozent aufwärts. Bei 3 870,57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 11,64 Prozent auf 62,35 EUR), AIXTRON SE (+ 6,59 Prozent auf 54,96 EUR), EVOTEC SE (+ 4,49 Prozent auf 4,74 EUR), Infineon (+ 4,32 Prozent auf 67,14 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,27 Prozent auf 91,50 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil freenet (-6,32 Prozent auf 25,22 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,00 Prozent auf 24,58 EUR), TeamViewer (-1,71 Prozent auf 5,17 EUR), Drägerwerk (-1,07 Prozent auf 83,00 EUR) und Nemetschek SE (-0,86 Prozent auf 57,55 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 291 335 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 166,260 Mrd. Euro heraus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,16 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at